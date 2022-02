Inter - Milan | le pagelle | Barella inesauribile | 6 | 5 Maignan | parate che valgono gol | 7 | 5

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - MMilanistaMedio : RT @farted94: AHAHAHHAAH PAZZA INTER AMALA MILAN DI MERDA SIAMO NOI SIAMO NOI I TAMPONI DELL’ITALIA SIAMO NOI LI DEMOLIAMO SIAMO TROPPO FOR… - juanseam17 : RT @matteopinci: La @SerieA ha un problema. Nella stessa giornata due partite, #RomaGenoa e #DerbyMilano Inter-Milan, vengono decise da due… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Il peccato originale è aver dato per vinta la partita a un quarto d'ora dalla fine. Aveva dominato e, senza Maignan in porta, i gol sarebbero stati molti di più. Poi il crollo. E la classifica che s'......00 CSKA - Berlin 91 - 72 18:30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 19:00 algiris - UNICS 67 - 76 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Roma - Genoa 0 - 0 18:001 - 2 20:45 Fiorentina - ...Sport - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Inter-Milan. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del .... Dazn trasmetterà quindi tutte le partite ...Il Milan ha frenato l'Inter nella sua fuga verso lo scudetto, ma anche nella sconfitta sono arrivate indicazioni importanti per Simone Inzaghi. Fa male perdere così il derby, ma per settanta minuti ho ...