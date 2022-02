Inter-Milan | investimento a sorpresa | “È costato mezzo milione di euro”

(Di sabato 5 febbraio 2022)inizierà alle ore 18:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza: pronta una ‘’ per i calciatori che scenderanno in campo., il fischio di inizio del derby dio è sempre più vicino. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, i nerazzurri di Simone Inzaghi ed i rossoneri di Sefano Pioli si affronteranno in un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - melomonaco86 : RT @TMit_news: La rosa della Juve è costata quanto quelle di Inter e Milan messe insieme - internewsit : Kessié su Brozovic in Inter-Milan, l'idea di Pioli porta peso in mezzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Altroché febbre del sabato sera. Di più. Sarà un super sabato per Amadeus: prima il derbypoi la finale del Festival, niente male, in quanto a emozioni per il direttore artistico, che ieri ha ricevuto anche la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi(4 - ...Potrebbe ripetersi la scelta di Kessie trequartista. A Empoli si dimostrò decisiva, Kessie segnò i primi due gol dei quattro segnati dal Milan. Ma l’Inter è un avversario diverso. E arriva in ottima ...Pronostico Inter Milan: il punto in esclusiva di Sandro Mazzola, che ha commentato i temi portanti del derby valido per la 24^ giornata di Serie A e ha provato a indovinarne l’esito. Potrebbe essere l ...