Inter-Milan | il match preview del ‘derby della Madonnina’ | News

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - SpazioInter : Inter-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta su Lautaro! - - monicagalat : RT @lapoelkann_: Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuiranno cib… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

BlessinCLASSIFICA:* punti 53, Napoli 49,49, Atalanta* 43, Juventus 42, Roma 38, Fiorentina* 36, Lazio 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 27, Spezia 25, Udinese* ...Il debutto in una sfida traavverrà oggi, per forza e per amore: il Diavolo non ha altri centravanti disponibili, a meno di considerare pronto il teenager Lazetic, che sta ancora ...La battaglia delle battaglie. È il giorno del derby!". Lo ha scritto il Milan su Twitter in vista del big match contro l'Inter, senza dubbio la sfida più attesa della 24esima giornata del campionato ...Inter 53 gol in 23 giornate di campionato, Milan 47. Sabato alle 18.00 ci saranno, in campo, le due squadre che hanno segnato di più, dall'inizio del torneo fino alla pausa di fine gennaio. Le due ...