Inter-Milan | Caicedo Ko prima del derby | non sarà della partita

(Di sabato 5 febbraio 2022) Brutta notizia per l’pocodell’inizio delcontro il. Il club nerazzurro ha infatti annunciato come il neo acquisto, Felipe, nontra poco, a causa di un infortunio. Ecco la piccola nota social. “Felipenona disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio a causa di un affaticamento agli adduttori” COMUNICATO Felipenona disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio a causa di un affaticamento agli adduttori —(@) February 5, 2022 SportFace.

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - tuskatore : Si parla sempre di questo palazzo, che vuole sfavorire Roma e Inter e favorire Milan e Juve, ma cos'è questo palazz… - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans GoGoGoGo Inter Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Il pullman delarriva a San Siro accolto dai tifosi rossoneriL'arrivo del pullman dell'a San Siro per il derby contro ilIl tecnico della Lazio Women Catini ha analizzato la sconfitta nel match di campionato contro il Milan. Queste le sue parole Il tecnico ... Oggi come contro l’Inter leggi 3-1 e se fosse finita anche 2 ...Niente derby per Felipe Caicedo: l'attaccante arrivato all'Inter nel mercato di gennaio non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro il Milan a causa di un ...