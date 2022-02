Inter-Milan 1-2 | rossoneri ribaltano il risultato con una doppietta di Giroud La diretta

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Terminato il primo tempo a San Siro con l'in vantaggio sulper 1-0. Fin qui il derby lo decide il gol realizzato da Perisic al 38' sul corner di Calhanoglu. Vantaggio meritato per la squadra di Simone Inzaghi, sicuramente piu' pericolosa rispetto ai, salvati in un paio di occasioni da un ottimo Maignan. Tanta fatica per gli uomini di Stefano Pioli a proporsi in avanti e pericolosi solo con un destro dalla distanza di Tonali respinto da Handanovic.

19.58 Anticipo Serie A,1 - 2 Giroud ribalta i nerazzurri in 3 minuti Moltanel 1° tempo. Maignan reattivo sul tiro di Brozovic, velenoso per la deviazione di Kalulu. Il portiere fa anche un grande ...Ivan Perisic porta in vantaggio i nerazzurri al 39' del primo tempo. Ecco le immagini più belle dei primi 45'MILANO - Tre minuti. È quanto è bastato al Milan per aggiudicarsi il derby meneghino numero 230 della storia fra tutte le competizioni e riaprire clamorosamente il discorso Scudetto, portandosi a -1 ...Termina il super match della 24a giornata di Serie A tra Inter e Milan: finisce 1-2 in favore dei rossoneri grazie ad uno straordinario Olivier Giroud, autore di una doppietta. Primo tempo all’insegna ...