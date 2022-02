Inter-Milan 1-2: doppio Giroud risponde a Perisic, Diavolo a -1 (Di sabato 5 febbraio 2022) La squadra di Pioli si impone in rimonta e accorcia la classifica (ma Inzaghi ha una partita da recuperare). Domenica può approfittarne anche il Napoli Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) La squadra di Pioli si impone in rimonta e accorcia la classifica (ma Inzaghi ha una partita da recuperare). Domenica può approfittarne anche il Napoli

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - MilanPress_it : #Inzaghi recrimina nel post-partita di #InterMilan: 'È stata una partita dominata in lungo e in largo. L’1-1 ci ha… - AriannaMilazzo : Va beh. Gli interisti stanno rosicando come dannati e stanno cercato le solite mille lamentele. Poco mi interessa.… -