Inter | Marotta | rinnovo Brozovic? Lavoriamo per soluzione

Advertising

FBiasin : #Inter, cena pre-#derby in corso ad Appiano con il presidente Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e tutti i giocatori. #DerbyMilano - FcInterNewsit : ?? Dall'importanza del derby al mercato e ai rinnovi: le parole di Marotta nel pre partita di Inter-Milan ????? - EnricoTurcato : Leggo dagli stessi geni che sostenevano che Marotta fosse all’Inter “messo dentro dalla Juve”, che Paratici è la st… - FGuardiella : News Calcio - petitsene21 : RT @junews24com: Marotta annuncia un'altra firma: «Vogliamo chiudere presto» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Lo ha detto l'ad dell'Giuseppe, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Milan. "Sulla sinistra abbiamo colto un'opportunità come Gosens, ringraziamo la proprietà per averci ...La questione rinnovi rimane sempre molto calda in casa, anche in clima derby. Proprio a pochi istanti dall'inizio del match, l'a.d. nerazzurro Beppeha parlato del nuovo arrivo Gosens e delle questioni che riguardano la possibile permanenza ...L'Amministratore Delegato dell'Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del Derby della Madonnina contro il Milan. Oltre alla presentazione del ...Marotta ha parlato anche dell’arrivo di Gosens e del rinnovo di Brozovic prima del derby contro il Milan. Le parole dell’ex Juve In campo Inter e Milan in un derby che potrebbe rivelarsi già decisivo ...