Insigne, che figura! I tifosi furiosi: "Così insulti Napoli" (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Lorenzo Insigne è finito nell'occhio del ciclone per il suo stonato augurio "Ti auguro una libertà prestata". L'espressione è tipica dei circoli delinquenti, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il capitano, tramite il club e il suo procuratore, ha cercato di spiegare come fosse nato il malinteso. Lorenzo era in stazione a Roma quando è stato riconosciuto da alcuni fan che hanno chiesto urgentemente delle foto e anche questo video da dedicare a Checco, che Insigne ha fatto convincere di essere un malato di Covid a cui desiderava un immediato ritorno alla vita sociale, uscendo da isolamento ". L'espressione "dà libertà" usata da Insigne non è ambigua e ha un significato preciso. Il quotidiano sportivo riporta che questa gaffe non dovrebbe capitare ai personaggi famosi, che sono anche un esempio per altri ...

AnBa__9 : Che squallore leggere attacchi assurdi al Capitano solo per 1 stupido video che gli hanno chiesto di fare! Ma quant… - _softPizza_ : Lo dobbiamo fare pure noi con Tony Colombo e Insigne che in autotune augura una presta libertà ai familiari della m… - sportli26181512 : Napoli, Insigne a un tifoso (in carcere o in quarantena?): 'Ti auguro una presta libertà' VIDEO: Lorenzo Insigne in… - DellaragioneAvv : @lucacerasuolo Che monotonia. se @Lor_Insigne non avesse firmato con altro club sareste stati i primi a difenderlo.… - Emanuel70123144 : RT @FrancisJUnder12: No non è un augurio di dubbio gusto riferito a galeotti o mafiosi vari È che proprio non sa l'italiano #Insigne -