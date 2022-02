Inizia la finale di Sanremo 2022, cantanti e ospiti dell’ultima serata del Festival in ordine di uscita (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati alla fine di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell‘Ariston si esibiranno tutti e 25 gli artisti in gara e alla fine di questa serata di sabato 5 febbraio 2022, saranno decretati il vincitore, nonché l’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio prossimo. In questi giorni impazza il toto vincitore ma quest’anno sembra davvero difficile fare pronostici visto anche l’esito della serata dedicata ai duetti che ha ribaltato la classifica. In attesa di scoprire chi vincerà questo Sanremo andiamo verso la serata che si prospetta ricca di momenti musicali e non solo. Grande attesa per la co-conduttrice di questa serata, Sabrina Ferilli che già in conferenza ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati alla fine di questa 72esima edizione deldi. Sul palco dell‘Ariston si esibiranno tutti e 25 gli artisti in gara e alla fine di questadi sabato 5 febbraio, saranno decretati il vincitore, nonché l’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio prossimo. In questi giorni impazza il toto vincitore ma quest’anno sembra davvero difficile fare pronostici visto anche l’esito delladedicata ai duetti che ha ribaltato la classifica. In attesa di scoprire chi vincerà questoandiamo verso lache si prospetta ricca di momenti musicali e non solo. Grande attesa per la co-conduttrice di questa, Sabrina Ferilli che già in conferenza ...

renzosenzapiano : Inizia la finale! Bravo Matteo! Fuori dal cazzo. Aspetto i miei ragazzi #Sanremo2022 - radioserena1 : Inizia la gara Matteo Romano. Dovevamo aspettare la serata finale per sentirlo azzeccare le note, ma noi siamo sig… - Renzame67 : Nipoti andati a casa ...la finale del Festival inizia anche x me - herondaisycore : finale che inizia con matteo>>>>> #Sanremo2022 - Torbatura5 : Ma serata finale #Sanremo2022 che inizia militarmente come la vogliamo vedere?????? -