In Italia lo spreco alimentare risale, si consuma soprattutto nelle case e ci costa 7 miliardi (Di sabato 5 febbraio 2022) In Italia lo spreco alimentare risale del 15% rispetto ai due anni precedenti e si consuma soprattutto nelle case degli Italiani. In occasione della nona Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio, il report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, in controtendenza con l'ultimo biennio, ci dice che in Italia il cibo gettato nella pattumiera di casa nel 2021 è costato ben 7.37 miliardi. Una cifra che vale il doppio di quanto ha stanziato il governo Italiano per sostenere il contrasto al caro energia, e "pesa" 1.866.000 tonnellate.

