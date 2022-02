"In che condizioni lo hanno trovato". Bimbo caduto nel pozzo, Marocco sotto-choc: come lo stanno tirando fuori (dopo cinque giorni) (Di sabato 5 febbraio 2022) Un intero Paese è idealmente affacciato all'imboccatura del pozzo da cui i soccorritori stanno cercando di estrarre Ryan, il bambino di cinque anni rimasto intrappolato da martedì. Le ultime notizie che arrivano dal Marocco sono positive, ma è presto per cantare vittoria: innanzitutto un soccorritore ha smentito le voci secondo cui il Bimbo presenterebbe delle ferite gravi. Potrebbe però aver riportato delle fratture serie, per questo motivo è pronto un elicottero che lo trasporterà in uno degli ospedali meglio attrezzati del Paese non appena verrà estratto dal pozzo. I soccorritori hanno completato gli scavi orizzontali: una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo fuori, ma non è dato sapere quanto tempo ci vorrà. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Un intero Paese è idealmente affacciato all'imboccatura delda cui i soccorritoricercando di estrarre Ryan, il bambino dianni rimasto intrappolato da martedì. Le ultime notizie che arrivano dalsono positive, ma è presto per cantare vittoria: innanzitutto un soccorritore ha smentito le voci secondo cui ilpresenterebbe delle ferite gravi. Potrebbe però aver riportato delle fratture serie, per questo motivo è pronto un elicottero che lo trasporterà in uno degli ospedali meglio attrezzati del Paese non appena verrà estratto dal. I soccorritoricompletato gli scavi orizzontali: una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo, ma non è dato sapere quanto tempo ci vorrà. ...

Advertising

romeoagresti : Nella notte è stata definita l’operazione che porta #Kulusevski al #THFC: prestito con obbligo di riscatto al veri… - Agenzia_Ansa : Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia di Grosseto, d… - _Morik92_ : Su #Nandez, la trattativa è in stand-by per la formula (#Juve vuole il diritto, #Cagliari l'obbligo), per valutazio… - callmeguenda : la consapevolezza che il turno di notte lo inizierò in queste condizioni #jerù - 777PARTENERS : RT @bielorussi: ?? La prigioniera politica e madre di molti bambini Alena Maushuk è in condizioni psicologiche molto difficili. Si è saputo… -