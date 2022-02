In Austria da oggi vaccino anti - Covid obbligatorio per gli over 18 (Di sabato 5 febbraio 2022) L'obbligo vaccinale in Austria ha portato all'obbligo agli over 18: da oggi è obbligatoria, in Austria, per legge la vaccinazione contro il Covid. La norma che lo prevede - una prima nell'Unione ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) L'obbligo vaccinale inha portato all'obbligo agli18: daè obbligatoria, in, per legge la vaccinazione contro il. La norma che lo prevede - una prima nell'Unione ...

