Impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà | sottratti 350mila euro

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rubavanoalla. La polizia di Stato e la polizia locale di Milano hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di 7 persone ritenute responsabili del furto di valuta straniera provenienti da paesi dell’estremo Oriente, in particolare dal Giappone. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni, sono stati sottoposti dal gip di Milano all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di permanenza nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall’abitazione per le accuse di furto pluriaggravato e riciclaggio. Un altro 45enne e una 40enne sono invece indagati. Le indagini “hanno evidenziato come tredellee quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto oltre ...

La casina dellesarà ristrutturata in collaborazione conItaliane grazie ai fondi del PNRR (circa 3 milioni di euro), che verrannoin parte anche per digitalizzare l'immenso ...Le indagini "hanno evidenziato come tredellee quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto oltre 350mila euro: questo, infatti, sarebbe il valore della valuta ...L' uomo inveiva contro gli impiegati che rifiutavano di fargli svolgere alcune operazioni poichè non era in possesso del Green Pass. I poliziotti lo hanno bloccato ed arrestato per lesioni ...Tre impiegati di Poste Italiane, con l’aiuto di quattro complici, sono accusati di aver rubato oltre 350 mila euro in valuta estera, soprattutto yen giapponesi e dollari australiani ...