Impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà | sottratti 350mila euro

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rubavanoalla. La polizia di Stato e la polizia locale di Milano hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di 7 persone ritenute responsabili del furto di valuta straniera provenienti da paesi dell’estremo Oriente, in particolare dal Giappone. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni, sono stati sottoposti dal gip di Milano all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di permanenza nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall’abitazione per le accuse di furto pluriaggravato e riciclaggio. Un altro 45enne e una 40enne sono invece indagati. Le indagini “hanno evidenziato come tredellee quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto oltre ...

Advertising

SkyTG24 : #Milano, impiegati delle Poste rubavano i soldi dalla corrispondenza - marzo7paolo : RT @SkyTG24: #Milano, impiegati delle Poste rubavano i soldi dalla corrispondenza -

Ultime Notizie dalla rete : Impiegati Poste

La casina dellesarà ristrutturata in collaborazione conItaliane grazie ai fondi del PNRR (circa 3 milioni di euro), che verrannoin parte anche per digitalizzare l'immenso ...Le indagini "hanno evidenziato come tredellee quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto oltre 350mila euro: questo, infatti, sarebbe il valore della valuta ...E' morto il 3 febbraio, dopo cinque giorni di agonia, in ospedale Umberto Mora, 81 anni, impiegato delle poste in pensione, di Borgomanero. I traumi subiti nell'incidente non gli hanno lasciato ...Bottino di 350.000 euro: la banda individuava le buste contenenti valuta estera, giapponese e australiana sopprattutto, destinate a opere caritatevoli o per l'acquisto di amuleti di buona sorte ...