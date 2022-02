Impiegati delle Poste rubavano soldi per la solidarietà Sottratti oltre 350mila euro

Advertising

SkyTG24 : #Milano, impiegati delle Poste rubavano i soldi dalla corrispondenza - marzo7paolo : RT @SkyTG24: #Milano, impiegati delle Poste rubavano i soldi dalla corrispondenza -

Ultime Notizie dalla rete : Impiegati delle

...fatto una mossa tanto ardita e di sentirsi responsabile del benestare dei circa diecimila... Questo si collega, intuitivamente, al passato recentecondizioni lavorative dei dipendenti di ......di messa in sicurezza relativamente alle barriere stradali (guard rails) nelle zoneSaline e ... Per il completamento dello stralcio 2 vengono previsti quasi 132 mila euro che saranno...E' morto il 3 febbraio, dopo cinque giorni di agonia, in ospedale Umberto Mora, 81 anni, impiegato delle poste in pensione, di Borgomanero. I traumi subiti nell'incidente non gli hanno lasciato ...Ben 100 gli uomini impiegati, per controlli a tappeto. Tratti in arresto, in flagranza, un ventinovenne ed un trentaduenne, entrambi con precedenti, per concorso in furto. Sono stati sorpresi nel ...