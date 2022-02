Immobili regionali | lo scandalo della Casina rossa sulla Modica-Scicli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immobili regionali

Il Mattino di Sicilia

Un piano di investimenti mirato alla ristrutturazione deglio alla loro manutenzione, all'... dalle esigenze vere delle diverse realtàcalabresi. Per questo motivo ho voluto ...Un piano di investimenti mirato alla ristrutturazione deglio alla loro manutenzione, all'... dalle esigenze vere delle diverse realtàcalabresi. Per questo motivo ho voluto ...due immobili in uso alla Direzione Politiche sociali e due ex mercati coperti. Sono i dieci spazi che il Comune di Milano ha individuato per la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità in città ...Immobili di proprietà regionale che versano in un gravissimo stato di abbandono. Come nel caso della “Casina rossa”, edificio che si trova sulla Modica-Scicli e che affianca le miniere di Castelluccio ...