Il Telegraph a Jacobs | “Ti dopi?” L’azzurro | “Mai | per l’Italia e per me stesso”

(Di sabato 5 febbraio 2022) La stampa britannica torna a punzecchiare Marcell. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo ha rilasciato un’intervista al, il quotidiano inglese, che lo aveva criticato già dopo gli ori vinti. (leggi qui) Aveva gettato ombre sui podi ottenuti il giornale, lanciando illazioni sulla infondata assunzione di sostanze dopanti.ha risposto: “Capisco che la gente fosse sorpresa, ma è perché per la maggior parte delle persone il mio nome è entrato nelle loro case alle Olimpiadi – dice– lo spettatore medio mi ha visto vincere alle Olimpiadi e non aveva idea di come fosse stata la mia stagione prima”. “La mia stagione è iniziata a febbraio ed è stata intensa – prosegue il campione – l’intero periodo olimpico è stato estenuante, non solo per il mio corpo, ma anche ...

