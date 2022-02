Il sospetto di Manila e Jessica: “Barù ha un’altra fuori?” | Le ipotesi (Di sabato 5 febbraio 2022) Manila e lo scambio con Jessica Selassié: “Lui è combattuto”. Poi le ipotesi sul perché Barù respinge la principessa al Grande Fratello Vip Manila è rimasta in disparte dalla festa in Love Boat, la gieffina è stanca e demotivata. Così Jessica l’ha raggiunta e Manila le ha riferito cosa dettole da Barù: “Lascio una serata a Jessica. Se io non ci sono può sposare il suo interesse verso un altro ragazzo” – ha detto a Manila alla principessa riportando le parole dell’enologo. Manila ha preso le parti di Jessica dissuadendo il concorrente del Gf Vip da questo pensiero perché Jessica non ha interesse nei confronti degli altri due nuovi gieffini. Le due donne parlano e fanno ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)e lo scambio conSelassié: “Lui è combattuto”. Poi lesul perchérespinge la principessa al Grande Fratello Vipè rimasta in disparte dalla festa in Love Boat, la gieffina è stanca e demotivata. Cosìl’ha raggiunta ele ha riferito cosa dettole da: “Lascio una serata a. Se io non ci sono può sposare il suo interesse verso un altro ragazzo” – ha detto aalla principessa riportando le parole dell’enologo.ha preso le parti didissuadendo il concorrente del Gf Vip da questo pensiero perchénon ha interesse nei confronti degli altri due nuovi gieffini. Le due donne parlano e fanno ...

