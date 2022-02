Il "Rambo della Galizia" ha 63 anni: fuggito di prigione, ha vissuto mesi nascosto nei boschi (Di sabato 5 febbraio 2022) È finita in un piccolo comune della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, l’ennesima fuga del detenuto conosciuto come il “Rambo Galiziano”. Alfredo Sánchez Chacón, questo il nome del 63enne evaso, si è... Leggi su today (Di sabato 5 febbraio 2022) È finita in un piccolo comune, nel nord-ovestSpagna, l’ennesima fuga del detenuto conosciuto come il “no”. Alfredo Sánchez Chacón, questo il nome del 63enne evaso, si è...

Advertising

Piergiulio58 : Catturato il ‘Rambo della Galizia’, fuggito di prigione ha vissuto mesi nascosto nei boschi. - pulici73 : @uno9zero6 Siiiiiii ,quello uscito dopo il derby della 2 espulsioni è mitico,contiene il racconto della scarpa di r… - Canone_Inverso_ : RT @DReqvenge2020: Sono solo alcuni esempi. Forse non ha idea che Rambo, il personaggio di un film, è lo specchio di molti soldati negli es… - DReqvenge2020 : Sono solo alcuni esempi. Forse non ha idea che Rambo, il personaggio di un film, è lo specchio di molti soldati neg… - Frida84917403 : @sangioegiusupp ????sarebbe il colmo ,però si ricarica fatta ,ho anche controllato i telefonini di chi c'è in casa c… -