Il piano della Francia contro il caro benzina

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Anche se il 70% dell’energia elettricaè prodotto da centrali nucleari, l’aumento del prezzosta creando grossi problemi ai cittadini transalpini, visto che colpisce il costo dei trasporti. Quello delè un argomento molto sentito oltralpe, basti pensare che qualche anno fa l’aumento del costo dei carburanti deciso dal governo francese ha scatenato le proteste dei gilet gialli – che tanto hanno fatto discutere anche in Italia – e forzato il governo a revocare le misure introdotte. Considerato che ad aprile si andrà a votare per le presidenziali, l’ultima cosa che il governo francese vuole è vedere centinaia di migliaia di cittadini protestare in piazza. Anche per questo motivo sono state adottate misure volte ad aiutare le fasce più ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Il Piano Nazionale della #PAC 2023-2027 di #Patuanelli e @Mipaaf_ continua a finanziare agricoltura e zootecnia int… - FcInterNewsit : ???????? #Brozovic ha già comunicato all'#Inter la sua decisione ?? - Federvolley : #TopItalia ?? Matteo Piano eletto miglior italiano ???? della terza giornata di ritorno di #SuperLega ??Ecco le votaz… - AndreaS09834290 : @phramattone @Roberto41788248 @gacalev @davidemarchiani Internet consente a qualunque disadattato di costruirsi una… - IlPrimatoN : Il piano della Francia per 'tamponare' il caro benzina. Basterà a impedire nuove proteste -

Ultime Notizie dalla rete : piano della

... che in passato aveva prestato servizio negli hub vaccinalicittà emiliana. Ma il numero ... Visto l'intensificarsi dei controlli all'hub, l'infermiera ha poi escogitato un altroper ottenere ...... se non si arriva a un matrimonio, entro la fine di marzo Carige dovrà presentare undi rafforzamento patrimoniale che garantisca solidità da qui alla fine del 2024; inoltre, la banca...La preclusione della dimensione sociale è stata difficile per i 31mila ... Save the Children chiede al Governo e alle Regioni un piano di azione nazionale per il benessere e la salute psicofisica di ...Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, alla presenza anche dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli e del dirigente Giorgio Maggi, ha incontrato, lo scorso giovedì 3 febbraio, in Comune ...