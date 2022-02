Il percussionista Tarcisio Molinaro | da Marano Principato a Sanremo | “Elisa la mia preferita”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dalla banda di paese () all’orchestra del Festival di, passando per il Conservatorio di Cosenza . Andata e ritorno tra le emozioni per il maestroche per...

Andata e ritorno tra le emozioni per il maestroMolinaro che per la seconda volta consecutiva sta vivendo l'esperienza di stare tra gli orchestrali dell'Ariston come primo- ...... già presente da tempo nelle stagioni concertistiche di 'Polimnia', l'eclettico contrabbassista Antonio Veltri, capace di spaziare dalla classica al jazz, il batterista e...Andata e ritorno tra le emozioni per il maestro Tarcisio Molinaro che per la seconda ... tra gli orchestrali dell’Ariston come primo percussionista-timpanista. Collaborazioni con diversi artisti ...E tanta musica, una kermesse a livello internazionale". Sanremo, secondo il maestro Tarcisio Molinaro. Calabrese, di Marano Principato, nel cosentino. Percussionista, docente al conservatorio ...