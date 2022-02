Il Pd terrorizzato dal centrodestra. Mossa disperata di Franceschini: «Spingiamo la Lega al centro» (Di sabato 5 febbraio 2022) Non paghi degli ammiccamenti a Forza Italia, ora dal Pd vogliono dire anche alla Lega come deve comportarsi. A uscire allo scoperto è Dario Franceschini, secondo il quale «è innaturale che due partiti del 20% (Lega e FdI, ndr) presidino la stessa area di destra. C’è uno spazio al centro, più ampio di quello che occupa Forza Italia. Ecco, penso che la Lega vada aiutata a spostarsi lì. Ritengo sia nell’interesse di tutti, anche di Berlusconi, che diventi un normale partito conservatore, a suo modo inserito nell’orbita del popolarismo europeo». Altro che “tifo” per la Lega, il Pd tifa solo per il Pd Il ragionamento del ministro della Cultura è riportato in un articolo di Francesco Verdarami sul Corriere della Sera di oggi, intitolato «Franceschini “tifa” per la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Non paghi degli ammiccamenti a Forza Italia, ora dal Pd vogliono dire anche allacome deve comportarsi. A uscire allo scoperto è Dario, secondo il quale «è innaturale che due partiti del 20% (e FdI, ndr) presidino la stessa area di destra. C’è uno spazio al, più ampio di quello che occupa Forza Italia. Ecco, penso che lavada aiutata a spostarsi lì. Ritengo sia nell’interesse di tutti, anche di Berlusconi, che diventi un normale partito conservatore, a suo modo inserito nell’orbita del popolarismo europeo». Altro che “tifo” per la, il Pd tifa solo per il Pd Il ragionamento del ministro della Cultura è riportato in un articolo di Francesco Verdarami sul Corriere della Sera di oggi, intitolato «“tifa” per la ...

