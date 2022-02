Il monologo di Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del Festival: i “guardiani” di Blanca a Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo dedicata a cover e duetti, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, bravura e genuinità. L’attrice protagonista di Blanca ha incantato il pubblico dell’Ariston raccontando il retroscena più importante legato alla fiction di successo Rai. Il monologo toccante ha coinvolto il pubblico dell’Ariston che si è commosso. Il monologo di Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 “Prima di tutto dovevo diventare Blanca, una ragazza che ha perso la vista a 13 anni, così ho passato tanti momenti da sola in casa al buio. Vorrei chiedere a voi di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022), co-della quarta serata deldidedicata a cover e duetti, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, bravura e genuinità. L’attrice protagonista diha incantato il pubblico dell’Ariston raccontando il retroscena più importante legato alla fiction di successo Rai. Iltoccante ha coinvolto il pubblico dell’Ariston che si è commosso. Ildi“Prima di tutto dovevo diventare, una ragazza che ha perso la vista a 13 anni, così ho passato tanti momenti da sola in casa al buio. Vorrei chiedere a voi di ...

ukeusui : Oddio grazie a dio stanno già andando avanti quando ho visto arrivare maria chiara ho avuto la paura vera del monologo di mezz’ora - __ouutoftime : Mancano ancora due cantanti e questo fa fare l'ennesimo monologo? Maria Chiara siamo P I E N E #Sanremo2022 - infoitinterno : Maria Chiara Giannetta, l'emozionante monologo sui non vedenti: «Bello andare oltre ciò che si vede» - donvitorap : RT @hiphopdonvito: Bravissima Maria Chiara giannetta monologo con non vedenti...... - LauraBini11 : RT @Martovich13: Monologo da brividi. Maria Chiara veramente di una sensibilità e di una bravura uniche. Sto frignando e non poco, quanto s… -