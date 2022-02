Il mondo visto dagli 007. Lezioni dagli Usa (Di sabato 5 febbraio 2022) Quantum computing, sicurezza informatica e tecnologia, a partire dal 5G e dalle sue conseguenze sulla raccolta dei dati: ecco le tre sfide che l’intelligence statunitense deve padroneggiare continuare in futuro a operare con successo: cioè a proteggere gli Stati Uniti e a spiare il resto del mondo. A individuarle è Gilbert (Gil) Herrera, alla sua prima intervista, concessa alla MIT Technology Review, da quando ha assunto l’incarico di direttore della ricerca della National Security Agency, la più grande agenzia di intelligence degli Stati Uniti che rientra nel perimetro del dipartimento della Difesa ed è sotto l’autorità del direttore dell’Intelligence nazionale (incarico attualmente ricoperto da Avril Haines). Per lui si è trattato, con la nomina ad agosto del 2021, di un ritorno: infatti era già stato all’agenzia prima di entrare ai Sandia National Laboratories. È ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Quantum computing, sicurezza informatica e tecnologia, a partire dal 5G e dalle sue conseguenze sulla raccolta dei dati: ecco le tre sfide che l’intelligence statunitense deve padroneggiare continuare in futuro a operare con successo: cioè a proteggere gli Stati Uniti e a spiare il resto del. A individuarle è Gilbert (Gil) Herrera, alla sua prima intervista, concessa alla MIT Technology Review, da quando ha assunto l’incarico di direttore della ricerca della National Security Agency, la più grande agenzia di intelligence degli Stati Uniti che rientra nel perimetro del dipartimento della Difesa ed è sotto l’autorità del direttore dell’Intelligence nazionale (incarico attualmente ricoperto da Avril Haines). Per lui si è trattato, con la nomina ad agosto del 2021, di un ritorno: infatti era già stato all’agenzia prima di entrare ai Sandia National Laboratories. È ...

