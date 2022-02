Il Milan ha il suo eroe: Giroud stende l’Inter nel derby (Di sabato 5 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminato il derby tra Inter e Milan con il risultato di 1-2 a favore della squadra di Pioli. l’Inter inizia la partita sicuramente meglio rispetto al Milan. Al 10? viene annullato un gol di Dumfries per un fuorigioco di Perisic. Dopo due minuti, la squadra di Simone Inzaghi sfiora il vantaggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminato iltra Inter econ il risultato di 1-2 a favore della squadra di Pioli.inizia la partita sicuramente meglio rispetto al. Al 10? viene annullato un gol di Dumfries per un fuorigioco di Perisic. Dopo due minuti, la squadra di Simone Inzaghi sfiora il vantaggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Tomori recuperato per il #derby... Ecco il suo arrivo al ritiro del #Milan @MilanNewsit @antonello_gioia - AntoVitiello : #Botman resta uno degli obiettivi per la difesa del #Milan. La conferma arriva dal suo agente: 'Milan tra i club in… - dr40653 : #Salvini non incoraggia il Milan nel derby con il suo solito tw e il Milan vince una partita difficile - jacopo37150873 : @TuttoMercatoWeb L arbitro è riuscito nel suo intento. Ora vediamo i titoloni sui giornali se saranno come dopo Milan spezia - LorenzoMonceri : Facciamo finta di non sapere che abbiamo vinto grazie a Carlo pellegatti che ha vinto il suo tie break a tennis #intermilan #Milan -