Il grande bluff dei ristori di Draghi. Degli 1,6 miliardi stanziati uno e mezzo l’aveva messo Conte. Gioco delle tre carte del Governo sul decreto Sostegni ter. Per le aziende pochi fondi, in ritardo e pure riciclati (Di sabato 5 febbraio 2022) Un passaggio di denaro da una tasca all’altra, senza nemmeno un euro aggiuntivo. Almeno per il 2022. Questo è il decreto Sostegni ter, finanziato di fatto con i fondi del precedente decreto, il Sostegni bis. E che, in una matrioska legislativa, aveva già attinto gran parte Degli stanziamenti del primo decreto Sostegni, varato dal Governo Draghi nel marzo 2021 (leggi l’articolo). ABRACADABRA. Un pacchetto di interventi che era l’eredità di quanto predisposto dal Conte bis con l’ultimo dl ristori. Solo che il testo, già pronto per inizio gennaio dello scorso anno, fu rinviato per la crisi innescata da Matteo Renzi. Così l’esecutivo dei Migliori ha licenziato un testo che destina appena ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Un passaggio di denaro da una tasca all’altra, senza nemmeno un euro aggiuntivo. Almeno per il 2022. Questo è ilter, finanziato di fatto con idel precedente, ilbis. E che, in una matrioska legislativa, aveva già attinto gran partestanziamenti del primo, varato dalnel marzo 2021 (leggi l’articolo). ABRACADABRA. Un pacchetto di interventi che era l’eredità di quanto predisposto dalbis con l’ultimo dl. Solo che il testo, già pronto per inizio gennaio dello scorso anno, fu rinviato per la crisi innescata da Matteo Renzi. Così l’esecutivo dei Migliori ha licenziato un testo che destina appena ...

Advertising

MrilFilo : grande Rocco commisso che ha venduto il più grande bluff nella storia del calcio a 70 milioni GODO - franco_bagnasco : Non dico niente di nuovo, ma Achille Lauro è forse il più grande bluff della musica italiana degli ultimi vent'anni… - Adriana04966084 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Conte e tutto il Cucuzzaro del mov 5* ...il piu' grande BLUFF degli ultimi 100 anni. - internazionaleL : Non c'è più tempo da perdere: via il più grande bluff degli ultimi trent'anni di inter Primavera I ragazzi per la p… - amperrino : Vincenzo Cosenza e il futuro del WebMetaverso: vera svolta o solo un bluff? -

Ultime Notizie dalla rete : grande bluff SANREMO 2022/ A che serve scandalizzare, se le nostre domande restano senza risposta? AMICIZIA TRA RON E LUCIO DALLA/ "Piazza Grande nata su una barca, quanti ricordi?" Sappiamo come ... Bluff Storia di truffe e di imbroglioni/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano Ci torna alla ...

Enrico Vanzina descrive vizi e vezzi di tutti noi ... ma lui "lavora soltanto con Milena", intesa come Canonero, che però è "un mezzo bluff". Il colpo ... con i mezzi che erano propri di papà Steno, con lo sguardo aperto al grande pubblico, con i codici ...

Ponte sullo Stretto di Messina: il grande bluff Today.it Ponte sullo Stretto di Messina: il grande bluff "Opzione zero" in queste due parole c'è, con ogni probabilità, il destino del Ponte sullo Stretto di Messina. Cosa significa? Non farlo. A prendere in considerazione questa ipotesi è il ministro delle ...

Il Risiko pericoloso alle frontiere ucraine: si spera ancora nel "grande bluff" di Mosca Mosca ha spostato uomini anche in Bielorussia, ufficialmente per manovre militari, ma c’è chi dice che a Putin non spiacerebbe annetterla direttamente Sembra sempre più un immenso buco nero la crisi a ...

AMICIZIA TRA RON E LUCIO DALLA/ "Piazzanata su una barca, quanti ricordi?" Sappiamo come ...Storia di truffe e di imbroglioni/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano Ci torna alla ...... ma lui "lavora soltanto con Milena", intesa come Canonero, che però è "un mezzo". Il colpo ... con i mezzi che erano propri di papà Steno, con lo sguardo aperto alpubblico, con i codici ..."Opzione zero" in queste due parole c'è, con ogni probabilità, il destino del Ponte sullo Stretto di Messina. Cosa significa? Non farlo. A prendere in considerazione questa ipotesi è il ministro delle ...Mosca ha spostato uomini anche in Bielorussia, ufficialmente per manovre militari, ma c’è chi dice che a Putin non spiacerebbe annetterla direttamente Sembra sempre più un immenso buco nero la crisi a ...