Il Genoa frena la Roma | finisce pari Polemica per il gol annullato a Zaniolo 

sportli26181512 : Primavera, Roma-Lecce 2-2. Il Cagliari ok, Fiorentina ko: La capolista frena in casa, l'Empoli cade col Genoa tra l… -

Dopo il poker a Empoli, datato 23 gennaio, la Romabruscamente in casa e si fa imporre lo 0 - 0 da unvisibilmente rigenerato , dopo la deludentissima parentesi con Shevchenko in panchina. Il mercato di gennaio ha rilanciato le ambizioni ...Dal punto di vista dei numeri, Blessin chiaramente si trova di fronte a una vera e propria montagna da scalare: ilinfatti non segna da 354 minuti, ha fatto soltanto 3 punti nelle ultime 9 ...I giallorossi ospitano il Genoa alla seconda di Blessin ... Vanheusden 6,5 - Anche per il belga una gara molto sufficiente. Si guadagna un giallo frenando con le brutte Abraham, ma in compenso è ...La Roma pareggia 0-0 contro il Genoa in un match che si chiude con la beffa ... Dopo due successi consecutivi la squadra di Mourinho frena. Prova di solidità per i liguri in 10 uomini negli ultimi 20' ...