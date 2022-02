Il fallimento della politica e delle politiche

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 5 febbraio 2022) Di Vincenzo Calafiore 5 Febbraio 2022 Udine “ ….. Bisogna conoscerla e amarla per pretenderla, la : dignità! “ E’ questo un argomento da me trattato negli anni non so quante volte, e a malincuore allo stesso tempo ho potuto personalmente constatare che è stato inutile perfino deludente; quanto ho scritto, non è servito a niente. Ugualmente si continua in tutta libertà, questa, a levarla e offenderla, peggio ancora opprimerla. La libertà e la dignità vanno di pari passo, non può esistere l’una se viene a mancare l’altra, sono complementari, inseparabili. Ci pareva, in quegli anni, quando ebbe inizio questa pandemia, che il niente pieno di morte, in cui da diversi anni ormai ci aggiriamo, come zombi, avesse trovato il suo centro solido, un nucleo di condensazione: uno Stato, non Stato, contro. Non è stato in grado di gestire e affrontare una improvvisa ...