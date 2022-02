Il dramma di Rayan in Marocco che ricorda Vermicino | bloccato in un pozzo come Alfredino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dramma Rayan

Unche non può tristemente ricordare Vermicino quello che si sta consumando in queste ore in Marocco dove, un bimbo di 5 anni che, come accadde ad Alfredo Rampi nel 1981, è caduto in un ...come Alfredino e Julen: gli incubi del passato rivivono nella storia del bimbo in Marocco Ilche ormai da 2 giorni tiene il Marocco con il fiato sospeso ricorda le tragedie di Alfredino ...Il Marocco assiste con il fiato sospeso ai lavori di scavo per liberare dalle viscere della terra il piccolo Rayan, da 4 giorni in un pozzo ... soprattutto quelli che hanno conosciuto drammi simili, ...Un dramma che non può tristemente ricordare Vermicino quello che si sta consumando in queste ore in Marocco dove Rayan, un bimbo di 5 anni che, come accadde ad Alfredo Rampi nel 1981, è caduto in un ...