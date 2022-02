"Il centrodestra si è sciolto come neve al sole". Da Salvini una nuova frecciata alla Meloni: "Sono tra i pochi a credere all'unità" (Di sabato 5 febbraio 2022) Tensioni nel centrodestra. Dopo i botta e risposta a distanza, arriva la conferma. Matteo Salvini non nasconde che dopo le elezioni per il Quirinale qualcosa è accaduto. "I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra, cosiddetto perché alla prova dei fatti Sono stato tra i pochi a credere all'unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole". Il leader della Lega fa anche riferimento a Maria Elisabetta Casellati, che durante il voto in aula non è stata sostenuta dal centrodestra: "Quando una candidata al Quirinale espressione del centrodestra" non riceva 70 voti di centrodestra, "è evidente che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Tensioni nel. Dopo i botta e risposta a distanza, arriva la conferma. Matteonon nasconde che dopo le elezioni per il Quirinale qualcosa è accaduto. "I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto, cosiddetto perchéprova dei fattistato tra iall'della coalizione che si è scioltaal". Il leader della Lega fa anche riferimento a Maria Elisabetta Casellati, che durante il voto in aula non è stata sostenuta dal: "Quando una candidata al Quirinale espressione del" non riceva 70 voti di, "è evidente che ...

