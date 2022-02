Ieri sera Mahmood è stato male in camerino. Che cos’è successo? (Di sabato 5 febbraio 2022) Brutto malore in camerino per Mahmood. Cosa è successo? Il cantante milanese si è sentito male nel camerino dell’Ariston. Subito la notizia ha fatto il giro del web anche perché si vociferava che è stato necessario l’intervento dei medici per aiutarlo a rimettersi in sesto. Durante la conferenza stampa pre Sanremo 2022, il cantante in gara insieme a Blanco con “Brividi” ha commentato l’accaduto. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Cosa è accaduto a Mahmood? A dire cosa gli era accaduto è stato lo stesso Mahmood: Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Brutto malore inper. Cosa è? Il cantante milanese si è sentitoneldell’Ariston. Subito la notizia ha fatto il giro del web anche perché si vociferava che ènecessario l’intervento dei medici per aiutarlo a rimettersi in sesto. Durante la conferenza stampa pre Sanremo 2022, il cantante in gara insieme a Blanco con “Brividi” ha commentato l’accaduto. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Cosa è accaduto a? A dire cosa gli era accaduto èlo stessosono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione. Sonoun po’in ...

