Iachini: “Siamo venuti qui per i tre punti, ci è mancata la stoccata vincente” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Parma dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Prestazione – “La squadra è venuta qui per giocare e prendere i 3 punti, l’atteggiamento è stato giusto e propositivo, a parte i primi minuti dove Siamo stati titubanti. Dopo i ragazzi sono cresciuti, sono andati in avanti accettando anche qualche uno contro uno dietro. Siamo arrivati a ridosso dell’area più volte ma ci è mancata la stoccata vincente. Solo quello posso rimproverare ai ragazzi. La squadra è venuta qui per vincere e provare a far gol, affrontando un avversario organizzato, di qualità. Il risultato del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Parma dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Prestazione – “La squadra è venuta qui per giocare e prendere i 3, l’atteggiamento è stato giusto e propositivo, a parte i primi minuti dovestati titubanti. Dopo i ragazzi sono cresciuti, sono andati in avanti accettando anche qualche uno contro uno dietro.arrivati a ridosso dell’area più volte ma ci èla. Solo quello posso rimproverare ai ragazzi. La squadra è venuta qui per vincere e provare a far gol, affrontando un avversario organizzato, di qualità. Il risultato del ...

