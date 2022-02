Advertising

fattoquotidiano : Marocco, i soccorritori raggiungono il bambino caduto nel pozzo: il piccolo Ryan è ancora vivo - Maximo25188 : RT @FQLive: #ULTIMORA Marocco, i soccorritori raggiungono il piccolo Ryan: è vivo - alecad80 : RT @FQLive: #ULTIMORA Marocco, i soccorritori raggiungono il piccolo Ryan: è vivo - aquilarandagia3 : RT @FQLive: #ULTIMORA Marocco, i soccorritori raggiungono il piccolo Ryan: è vivo - infoitestero : I soccorritori raggiungono Ryan, il piccolo 'Alfredino del Marocco' da 5 giorni in un pozzo -

Ultime Notizie dalla rete : soccorritori raggiungono

Il Fatto Quotidiano

In Marocco isono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. Nel tunnel è entrata anche una squadra di medici, pronti a prestare il primo ...Poiché il bambino si trova in un foro troppo piccolo perché ipossano raggiungerlo, è stato scavato un tunnel orizzontale, con il costante rischio di crolli legati al suolo instabile. ...Dopo aver completato intorno alle 13.30 il tunnel parallelo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel borgo di Tamrout, ...In Marocco i soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. Nel tunnel è entrata anche una squadra di medici, pronti a prestare ...