I fan avvertono Lulù Selassié | “un’amica come Sophie mai nella vita”

(Di sabato 5 febbraio 2022)sta vivendo un momento di crisi profonda all’interno del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo la ragazza non è più riuscita a vivere con spensieratezza il percorso all’interno del reality show. La principessaha vissuto giorni duri dopo essere rimasta, all’interno del Gf Vip 6, senza il suo adorato fidanzato Manuel. Questa cosa ha condizionato i rapporti con alcuni inquilini della casa e soprattutto con quelli che la giovane ha sempre ritenuto più vicini a lei. Tra queste persone c’è sicuramente la sua amicaCodegoni che non ha reagitosi sarebbe aspettata.Selassiè eCodegoni-Altranotiziaha accusato il colpo dopo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fan avvertono

Altranotizia

... i giornalisti stranieri che lavorano nel Paeseche la libertà dei media sta diminuendo a ... Cheng Lei, e della giornalista cinese Haze, dell'agenzia Bloomberg, entrambe in carcere da ...Una tattica che continua in vista di Pechino 2022: in un travel advisory in cuisenza ... e Haze, membro di Bloomberg News a Pechino, arrestata un anno fa in circostanze poco chiare e la ...La risposta. «So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e… Leggi ...Dopo la vittoria di Delia Duran contro Soleil Sorge, Signorini ha espresso il suo parere: 'Il pubblico ha fatto una scelta imprevista' ...