(Di sabato 5 febbraio 2022) La72esima edizione deldiè stata vista da 11.378.000 spettatori, con il 60,5 per cento di share. La prima parte è stata vista da 14.731.000 spettatori con il 59,2 per cento di share, mentre

Advertising

zazoomblog : Ascolti Sanremo 2022: dati auditel quarta serata 4 febbraio il Festival vola al 605% di share - #Ascolti #Sanremo… - ilpost : I dati Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo - BarbaGiampi : @mm_nurita Ma c'è ancora qualcuno che crede ai famosi dati Auditel? ?????? - carealbe : Tutti dati irreali. Ho conosciuto migliaia di persone nella mia vita, ce ne fosse stata una con il telecomando Audi… - anni3hall : Amadues ogni mattina quando legge i dati auditel. #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : dati Auditel

che non si vedevano da 27 anni. Bisogna fare un salto indietro nel tempo di quasi tre decenni ... A conti fatti, per gli amanti delle statistiche, l'medio parla di 11 milioni 378 mila ...... da sempre una delle più interessanti, è riuscita così a conquistare un risultato eccezionale: 60,5% di share per la quarta serata di Sanremo, pari a 11.378.000 spettatori secondo i...Un record dopo l'altro, verso la finale. Si parlerà di ascolti, è certo, anche nella conferenza stampa di oggi, al Festival di Sanremo: e saranno parole di gioia dopo i dati clamorosi arrivati ...Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri partendo dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso soglia del 31% di share, in crescita dai 6 agli 8 milioni ... Se vuoi ...