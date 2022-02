Hockey pista, Serie A 2022: Trissino vince ancora, Valdagno sorprende Forte dei Marmi (Di sabato 5 febbraio 2022) Giornata numero 17 nella Serie A di Hockey pista 2022, in cui Trissino si è confermato in testa alla classifica da imbattuto, grazie al perentorio 7-2 con cui i veneti hanno superato la Telea Medical Sandrigo, nella sfida indirizzata dalle doppiette di Giulio Cocco e Davide Gavioli. Sconfitta sonora invece per la GDS Impianti Forte dei Marmi, superata per 4-0 dalla Why Sport Valdagno, grazie alle reti di Davide Motaran, Gaston De Oro, Davide Piroli e Fabrizio Ciocale, mentre gli Amatori Lodi si sono imposti per 7-4 sulla Tierre Chimica Montebello, con una tripletta di Jordi Mendez. Successo prezioso anche per la Ubroker Bassano, vittoriosa 5-4 sulla Engas Vercelli, mentre la Gamma Innovation Sarzana ha avuto la meglio 13-3 sulla Bidielle Correggio, con ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Giornata numero 17 nellaA di, in cuisi è confermato in testa alla classifica da imbattuto, grazie al perentorio 7-2 con cui i veneti hanno superato la Telea Medical Sandrigo, nella sfida indirizzata dalle doppiette di Giulio Cocco e Davide Gavioli. Sconfitta sonora invece per la GDS Impiantidei, superata per 4-0 dalla Why Sport, grazie alle reti di Davide Motaran, Gaston De Oro, Davide Piroli e Fabrizio Ciocale, mentre gli Amatori Lodi si sono imposti per 7-4 sulla Tierre Chimica Montebello, con una tripletta di Jordi Mendez. Successo prezioso anche per la Ubroker Bassano, vittoriosa 5-4 sulla Engas Vercelli, mentre la Gamma Innovation Sarzana ha avuto la meglio 13-3 sulla Bidielle Correggio, con ...

