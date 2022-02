Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | goleada del Canada ai danni della Finlandia nel torneo femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Trionfo senza storia per le ragazze canadesi disunelolimpico di. La formazione alleata da Troy Ryan ha inflitto un perentorio 11-1 all’impotente, sempre più inguaiata nel percorso del gruppo A. Resistono poco più di venti minuti le nordeuropee che nonostante il doppio svantaggio iniziale (a segno Fillier e Nurse in apertura) accorciano le distanze con Tuominen a pochi secondi dal primo intervallo. Nella ripresa ilsi scatena mettendo a segno cinque marcature in tredici minuti (Fillier, Nurse, Stacey e doppietta di Jenner), mentre le finlandesi assistono inermi alla disfatta senza riuscire a reagire. L’ultimo terzo è una formalità. Lee Rattray contribuisce a rendere ancor più largo il trionfo siglando la rete ...