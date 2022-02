Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | Gli Stati Uniti battono la Russia 5-0 nel torneo femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Due su due. Prosegue a gonfie vele il cammino della Nazionale statunitense disualle Olimpiadi di. In occasione del secondo incontro de gruppo A infatti le Campionesse Olimpiche in carica hanno superato lacon il risultato di 5-0. Una vittoria netta in una gara praticamente mai messa in discussione. Ad aprire le danze è stata Harmon, con un goal in power play segnato al 12:29 del primo periodo; nel tempo successivo ci ha invece Knight ad allungare ulteriormente le distanze, mettendo il dischetto in rete al minuto 8:51. Ancora più roboante l’ultimo atto, dove le statunitensi hanno rifilato tre reti nei primi dieci minuti, rispettivamente al 3:57 con Zumwikle, al 06:15 con Compher e al 8:44 con Carpenter. VIDEO, ...