Hockey ghiaccio, Alps League 2022: i derby sorridono ad Asiago, Cortina e Gherdeina. Ko Renon, Fassa e Merano (Di domenica 6 febbraio 2022) Sabato sera di grande importanza per la Alps Hockey League 2021-2022. Sette match in programma, ognuno con rilevanza in chiave Play-off. Nel Master Round sono andati in scena due derby italiani che vedono il successo di Cortina su Fassa e di Asiago in casa di Renon. Nel Girone di Qualificazione B, infine, Gherdeina stende Merano nell’ennesimo derby. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio quanto accaduto nella serata della AHL. MASTER ROUND Rittner Buam-Migross Supermercati Asiago Hockey 3-5: la capolista mette subito le cose in chiaro andando sul 2-0 dopo 8:00 con le reti di Giliati e Marchetti, quindi Renon pareggia con Ohler e ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Sabato sera di grande importanza per la2021-. Sette match in programma, ognuno con rilevanza in chiave Play-off. Nel Master Round sono andati in scena dueitaliani che vedono il successo disue diin casa di. Nel Girone di Qualificazione B, infine,stendenell’ennesimo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio quanto accaduto nella serata della AHL. MASTER ROUND Rittner Buam-Migross Supermercati3-5: la capolista mette subito le cose in chiaro andando sul 2-0 dopo 8:00 con le reti di Giliati e Marchetti, quindipareggia con Ohler e ...

