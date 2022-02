ho mobile, ecco la super offerta da 150 giga di traffico (Di sabato 5 febbraio 2022) Ho mobile ha deciso di attivare un nuovo pacchetto da 150 giga a meno di 9 euro a mese destinato a chi cambia operatore Nuova offerta di ho mobile che cerca di stuzzicare i clienti di altri operatori mobili con 150 giga a meno di 9 euro al mese. E la lista dei possibili clienti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 5 febbraio 2022) Hoha deciso di attivare un nuovo pacchetto da 150a meno di 9 euro a mese destinato a chi cambia operatore Nuovadi hoche cerca di stuzzicare i clienti di altri operatori mobili con 150a meno di 9 euro al mese. E la lista dei possibili clienti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Fibra Iliad: non più solo mobile, ecco l’offerta internet casa - paoloassoli : @Fata_Turch @sarabanda_ Eppure vedo spesso che le cose non cambiano:Craxi fu massacrato per i punti contingenza e l… - infoitscienza : Telefonia mobile low cost: ecco 4 offerte che fanno la differenza - rfiata : @Be_Francesca @nicolettagiust1 ecco, calcola che la box era nel mobile domani ce la rimetto per l’occasione ?? - viktorslave22 : Ecco ora con la crisi tra Ucraina e Russia giocare a cod mobile ha più senso -