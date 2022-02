Highlights Trento-Olimpia Milano 73-79 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilcon glidi Dolomiti Energia trentino-AX Armani Exchange, valida per la 19esima giornata dellaA1di. Gli ospiti conducono per gran parte del match, ma i continui strappi vengono costantemente ripresi dalla formazione di coach Molin. Nel finale, gli errori di Flaccadori non permettono adi trovare il sorpasso, e alla fine ci pensa Melli a chiudere i conti sul 73-79. Di seguito e in alto, ilcon le azioni salienti. CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE ...