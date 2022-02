Highlights Bayern Monaco-Lipsia 3-2 | Bundesliga 2021 2022 VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Bayern

Sportface.it

A Monaco di Baviera ilstravince il confronto con il Maccabi Tel Aviv. Ecco com'è andataGlidella vittoria per 4 - 1 delMonaco sul campo dell'Hertha BerlinoGuarda Bundesliga event: FC Bayern Monaco - RB Leipzig live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.(Photo by Alex Livesey/Getty Images) One of Luiz’s finest outings, his highlights from the match have, once again, gone viral. Playing through the pain, Luiz kept close tabs on Bayern’s impressive ...