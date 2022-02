Guantamano | verso la liberazione di un prigioniero saudita considerato il 20° mancato dirottatore degli attentati dell’11 9

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Torturato e rinchiuso per 20 anni perché sospettato di essere il ventesimosettembre 2001 potrebbe essere a breve liberato dal carcere di Guantanamo di Mohammed al-Qahtani, cittadino. La commissione di revisione del centro di detenzione nell’isola di Cuba ha raccomandato all’unanimità di rimpatriarlo in una struttura riabilitativa per estremisti perché a Guantanamo non può ricevere un adeguato trattamento medico e non rappresenta più una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo un rapporto medico, le condizioni di salute mentale del detenuto, che ora ha 42 anni, sono “significativamente compromesse”, ma può tornare nel suo Paese perché è in grado di contare sul sostegno della famiglia e sulla capacità dell’Arabia ...