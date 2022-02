Green pass, il trucco sugli stranieri che punisce gli italiani (Di sabato 5 febbraio 2022) Articolo di Paolo Becchi e Giuseppe Palma. Il Regolamento Ue n. 953 del 14 giugno 2021, entrato in vigore il 1° luglio 2021, prevede che la certificazione verde sia rilasciata ai seguenti soggetti: a chi ha completato il ciclo vaccinale primario (o eventuali dosi successive), a chi è guarito dalla malattia (in entrambi i casi per la durata di 9 mesi) e a chi effettuato un test rapido antigienico o molecolare con esito negativo (per la durata rispettivamente di 48 e 72 ore). L’Italia ha derogato più volte a questo regolamento, soprattutto in tema di divieto di discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati, ma non solo. Il governo Draghi ha ridotto la valenza del Green pass rafforzato e da guarigione da nove a sei mesi, salvo l’ultimo decreto-legge (quello del 2 febbraio) che invece estende la validità a tempo indefinito del ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 5 febbraio 2022) Articolo di Paolo Becchi e Giuseppe Palma. Il Regolamento Ue n. 953 del 14 giugno 2021, entrato in vigore il 1° luglio 2021, prevede che la certificazione verde sia rilasciata ai seguenti soggetti: a chi ha completato il ciclo vaccinale primario (o eventuali dosi successive), a chi è guarito dalla malattia (in entrambi i casi per la durata di 9 mesi) e a chi effettuato un test rapido antigienico o molecolare con esito negativo (per la durata rispettivamente di 48 e 72 ore). L’Italia ha derogato più volte a questo regolamento, soprattutto in tema di divieto di discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati, ma non solo. Il governo Draghi ha ridotto la valenza delrafforzato e da guarigione da nove a sei mesi, salvo l’ultimo decreto-legge (quello del 2 febbraio) che invece estende la validità a tempo indefinito del ...

