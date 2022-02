GP Alanya 2022: primo successo da professionista per l’azzurro Alessio Martinelli (Di sabato 5 febbraio 2022) Non sarà una corsa di primo piano (di categoria 1.2), ma la gioia di agguantare il primo successo da professionista a soli 20 anni è comunque tantissima. In Turchia, nel GP di Alanya la Bardiani-CSF-Faizanè si esalta e, dopo la vittoria di Davide Gabburo nel 2021, trova anche quella di Alessio Martinelli. Seconda gara tra i grandi per l’ex Colpack che ha dimostrato subito un valore eccezionale e preannuncia per sé un futuro sicuramente da tenere d’occhio. l’azzurro è riuscito ad imporsi in una volata ristretta sul traguardo di Alanya nella quale ha preceduto il norvegese Sindre Kulset (Uno-X Pro Cycling Team) e l’ucraino Anatoliy Budyak (Terennganu Polygon Cycling Team). Da segnalare la quarta piazza di un altro rappresentante della ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Non sarà una corsa dipiano (di categoria 1.2), ma la gioia di agguantare ildaa soli 20 anni è comunque tantissima. In Turchia, nel GP dila Bardiani-CSF-Faizanè si esalta e, dopo la vittoria di Davide Gabburo nel 2021, trova anche quella di. Seconda gara tra i grandi per l’ex Colpack che ha dimostrato subito un valore eccezionale e preannuncia per sé un futuro sicuramente da tenere d’occhio.è riuscito ad imporsi in una volata ristretta sul traguardo dinella quale ha preceduto il norvegese Sindre Kulset (Uno-X Pro Cycling Team) e l’ucraino Anatoliy Budyak (Terennganu Polygon Cycling Team). Da segnalare la quarta piazza di un altro rappresentante della ...

Advertising

SpazioCiclismo : Primo successo stagionale per la Bardiani CSF Faizanè, che ha conquistato il #GPAlanya con Alessio Martinelli - gdstwits : Grand Prix Alanya: seconda gara stagionale in Turchia per la Giotti Victoria-Savini Due - Sevenpress : Grand Prix Alanya: seconda gara stagionale in Turchia per la Giotti Victoria Savini Due - NotizieAbruzzo : Grand Prix Alanya, secondo impegno per la Giotti Victoria-Savini Due - team_GTV : Grand Prix Alanya: seconda gara stagionale in Turchia per la Giotti Victoria-Savini Due -