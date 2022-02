Giusy Ferreri e il dramma della malattia: “Sfogavo tutto nella musica” (Di sabato 5 febbraio 2022) Giusy Ferreri è una delle cantanti più conosciute e seguite in Italia. Fin dalla nascita, però, ha dovuto fare i conti con una malattia che le ha compromesso gran parte della vita. Ecco la malattia di cui soffre Giusy Ferreri. Giusy Ferreri è una delle cantanti più conosciute in Italia. La sua vita non è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 febbraio 2022)è una delle cantanti più conosciute e seguite in Italia. Fin dalla nascita, però, ha dovuto fare i conti con unache le ha compromesso gran partevita. Ecco ladi cui soffreè una delle cantanti più conosciute in Italia. La sua vita non è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SanremoRai : “Perché questa notte non corri da me Ti ho lasciato nel vento una musica Spero che ti parli di me” L’esibizione in… - IlContiAndrea : Ordine di uscita di stasera: apre Giusy Ferreri e chiude Noemi #Sanremo2022 - SanremoRai : “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - mcappadonna : RT @PierluigiGuidi: Ma ve l'immaginate un duetto tra Giusy Ferreri e Al Bano? Praticamente una gara tra due motorini in salita #Sanremo2022 - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Giusy Ferreri ha cantato 'Io vivrò senza te' con Andy dei Bluvertigo #ANSA #Sanremo2022 -