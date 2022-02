Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022 perché ha il megafono: il motivo della scelta di usarlo per Miele (Di sabato 5 febbraio 2022) Giusy Ferreri è una delle big in gara per questa edizione del Festival di Sanremo 2022. La cantante ha portato un brano, Miele, che conquista per l’atmosfera retrò che l’artista vuole trasmettere, con l’utilizzo anche di alcuni oggetti scenici e non per l’interpretazione. Oltre al grammofono che spunta vicino al direttore dell’orchestra di Sanremo, infatti, Giusy Ferreri utilizza anche un megafono nautico. La presenza di questo oggetto ha scatenato la curiosità sul motivo della scelta, ma la cantante spiega che le consente di creare un particolare effetto per la voce. Giusy Ferreri canta Miele con il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022)è una delle big in gara per questa edizione deldi. La cantante ha portato un brano,, che conquista per l’atmosfera retrò che l’artista vuole trasmettere, con l’utilizzo anche di alcuni oggetti scenici e non per l’interpretazione. Oltre al grammofono che spunta vicino al direttore dell’orchestra di, infatti,utilizza anche unnautico. La presenza di questo oggetto ha scatenato la curiosità sul, ma la cantante spiega che le consente di creare un particolare effetto per la voce.cantacon il ...

