Giulia – Una Selvaggia Voglia di Libertà (2022): Trailer del film di Ciro De Caro – HD (Di sabato 5 febbraio 2022) #Giulia – #UnaSelvaggiaVogliaDiLibertà, dal 17 febbraio #SoloAlCinema: – Sito Ufficiale: https://www.kochmedia-film.it/film/Giulia-una-Selvaggia-Voglia-di-liberta/ – Facebook: https://www.facebook.com/KochfilmsIT/ – Instagram: https://www.instagram.com/kochmediait/ Giulia, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una Selvaggia e sacrosanta Voglia di Libertà, si ritrova letteralmente in mezzo ad una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 febbraio 2022) #– #UnaDi, dal 17 febbraio #SoloAlCinema: – Sito Ufficiale: https://www.kochmedia-.it/-una--di-liberta/ – Facebook: https://www.facebook.com/KochsIT/ – Instagram: https://www.instagram.com/kochmediait/, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e unae sacrosantadi, si ritrova letteralmente in mezzo ad una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con ...

Advertising

meneresto : RT @elefantino_: Una cosa che da un anno e passa mi fa troppo andare su tutte le furie parlando di Pier e Giulia è quando gli haters dicono… - AlessioFlora : @Giulia_B @giorgeliot Madonna non vedo l'ora! E' una dose di trash che lo scorso anno mi è bastata per sei mesi! - stormi1904 : RT @targiumann: Possibile che via Giulia la domenica sia ridotta così? Una passeggiata da incubo @diarioromano @RomaTutti @romafaschifo @eu… - battaglia_persa : RT @targiumann: Possibile che via Giulia la domenica sia ridotta così? Una passeggiata da incubo @diarioromano @RomaTutti @romafaschifo @eu… - targiumann : Possibile che via Giulia la domenica sia ridotta così? Una passeggiata da incubo @diarioromano @RomaTutti… -