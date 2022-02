Ginecologo usava il suo seme per la fecondazione assistita all’insaputa delle pazienti | “È padre di almeno 21 figli”

(Di sabato 5 febbraio 2022) La notizia arriva a tre anni dalla sua scomparsa: ilJos Beek èdi21perché,sue, ha usato il suonelle fecondazioni assistite che ha eseguito tra il 1973 e il 1978. La scoperta è stata fatta dalla commissione indipendente messa in piedi dall’ospedale di Alrjine, in Olanda, che nel frattempo ha inglobato quello di Leiderdrop, dove lavorava all’epoca dei fatti il medico. L’indagine, sollecitata dalla FIOM, l’organizzazione locale che si occupa di rintracciare i genitori biologici di persone concepite attraverso la procreazione, ha rilevato come dai test del Dna effettuati sia stata accertata una compatibilità tra Beek e 21 soggetti sottoposti all’analisi. Secondo ...

Il Fatto Quotidiano

Oggi, quarant'anni dopo, si scopre che quelil proprio sperma , a insaputa delle donne, per farle rimanere incinte . E che quel, morto nel 2019, è oggi l'effettivo padre ......più adatti al pH della pelle (e non sono informazioni inutili se pensiamo che in America si... specialista in ginecologia e ostetricia a Roma: lei è super seguita su Instagram come @_...Leggi anche > L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend Il ginecolo Jos Beek potrebbe essere papà di 21 figli Jos Beek, ginecologo olandese venuto a mancare nel 2019, avrebbe usato il suo sperma per ...Jos Beek, morto nel 2019, era il padre biologico di almeno 21 persone nate tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta Un’indagine condotta nei Paesi Bassi ha scoperto che tra gli anni Settanta e gli ...