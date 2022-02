Gianni Morandi primo nella classifica della serata Cover di Sanremo 2022: vince il medley con Jovanotti (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo 2022, interamente dedicata alle Cover, si chiude con una classifica sorprendente. A posizionarsi sul gradino più alto è Gianni Morandi in coppia con Jovanotti che, a sorpresa, è stato il grande protagonista della serata. Secondo posto per Mahmood e Blanco, terza Elisa. Stilata anche una nuova classifica provvisoria delle canzoni di tutti i Big in gara. Gianni Morandi trionfa nella serata delle Cover La serata delle Cover della 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 vede trionfare ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) La quartadel Festival di, interamente dedicata alle, si chiude con unasorprendente. A posizionarsi sul gradino più alto èin coppia conche, a sorpresa, è stato il grande protagonista. Secondo posto per Mahmood e Blanco, terza Elisa. Stilata anche una nuovaprovvisoria delle canzoni di tutti i Big in gara.trionfadelleLadelle72° edizione del Festival divede trionfare ...

